LIVE - Coronavirus, Gravina: "Sarebbe paradossale oggi uno sciopero dei calciatori". Malagò: "Presidenti condizionati dalla classifica"

Il 28 maggio sarà la data cruciale per capire il destino della Serie A, intanto la Lega sta preparando un protocollo per la ripartenza tra nuovi orari, misure di sicurezza e novità anche nel regolamento. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport e del calcio in particolare:

13.55 - Il Bayern Monaco donerà 460.000 euro al calcio dilettantistico e agli sport amatoriali della Baviera, attingendo ai risparmi dovuti alla generosità dei tifosi che non hanno voluto il rimborso di biglietti e abbonamenti. Ognuno dei 18 club di lega regionale bavarese di quarto livello riceverà 20.000 euro e l'associazione sportiva federale bavarese 100.000 euro.

12.35 - Ai microfoni dell'emittente radiofonica, durante la trasmissione "Te la do io Tokyo", è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Assocalciatori: "Giocatori tranquilli di scendere in campo? Sono tutti preoccupati, tutti i professionisti, non solo i calciatori. Io faccio l’avvocato e ci sono colleghi che ancora non hanno ricominciato a lavorare, per esempio. Tornando ai calciatori, abbiamo l’esempio di Michael Agazzi che non si è sentito sicuro e ha preferito risolvere il proprio contratto che ricominciare a giocare. Non c’è un discorso di essere pro o contro la ripresa: c’è una comunità scientifica che consiglia e ci sono protocolli in fase di validazione…vediamo. Poi dobbiamo vigilare che i protocolli vengano rispettati, ma questo fa parte del nostro lavoro. Bisogna valutare se ci sono le condizioni per ripartire, e n questo momento sembrano esserci. Ripartire non con il rischio zero, ovviamente, ma con un rischio minimo. Ma questo discorso vale per tutti i settori, non solo per il calcio".

(Centro Suono Sport)

11.30 - «Penso che praticamente tutti i presidenti hanno un condizionamento da posizione in classifica. Non mi sento di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Penso che è nella natura umana che ci possano essere spinte in virtù del fatto che quando si è fermato tutto si stava in zona retrocessione o lottando per lo scudetto», così il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica.

(Radio Incontro Olympia)

10.05 - Della ripresa e della questione stipendi così ha parlato al quotidiano il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Sarebbe paradossale pensare ad uno sciopero dei calciatori oggi che il paese cerca di ripartire. Non abbiamo autorizzato i club a non pagare, sarà il collegio arbitrale a decidere sui contenziosi relativi agli stipendi".

"Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, i campionati devono essere portati a termine regolarmente, altrimenti procederemo a introdurre play-off e play-out con la partecipazione di tutti i club divisi per fasce di classifica. Solo come ultima istanza, se non sarà possibile riprendere, potremmo individuare un criterio oggettivo per la definizione delle graduatorie, seguendo un algoritmo, ma sempre con promozioni e retrocessioni. Decideremo tutto nella prima settimana di giugno", ha aggiunto. "I furbetti sono avvisati, un pool verificherà puntualmente tutte le situazioni. Non è più possibile che uno esca fuori e dica: 'fermiamo tutto', perché così vince lui", ha concluso.

(La Repubblica)