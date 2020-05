Compromesso quarantena per la Serie A

In arrivo il tanto atteso protocollo per la ripartenza del calcio. Il documento dovrebbe essere recapitato ai vari club in giornata e tra una riduzione del numero dei tamponi inizialmente previsti per i giocatori in favore di test più rapidi, come quello sierologico, la novità più grande sarà quella relativa al periodo di isolamento, che dovrebbe ridursi dalle due settimane canoniche ad una soltanto.

Intanto la Serie A ha stilato una bozza con le linee guida per partite e trasferte. Un documento comunque già dettagliato, per evitare di incorrere nelle problematiche già viste nelle fasi precedenti. Il documento prevederà l'accesso scaglionato dei club all'area stadio, con gli impianti divisi in settori specifici con accesso al campo consentito, per quanto riguarda gli operatori, solo ai tecnici tv. Regole specifiche, poi, saranno garantiti anche negli alberghi in cui alloggeranno le squadre. Cambieranno poi anche gli orari delle partite, per esigenze delle tv e per venire incontro ai calciatori che dovranno giocare in piena estate: spunteranno i turni delle 16.30, delle 18.45 e delle 21.

Il documento verrà presentato al Governo il prossimo 28 maggio.

(Il Messaggero)