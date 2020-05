FOTO – Serata tra romanisti: Totti e Favino a cena insieme

Serata tra star. Uno del calcio e l'altro del cinema. Francesco Totti e Pierfrancesco Favino, dopo due mesi di reclusione a casa per via dell'emergenza coronavirus, hanno approfittato della riapertura dei ristoranti per trascorrere una serata insieme. Infatti l'ex capitano della Roma e l'attore romano e romanista, fresco tra l'altro del David di Donatello come miglior attore protagonista nel film 'Il traditore', si sono ritrovati a cena insieme nel locale 'La Villetta dal 1940', in zona Aventino-Circo Massimo, come testimoniato dalla foto scattata con il proprietario del ristorante. I due, oltre a essere legati dalla fede per la Roma, sono anche grandi amici, tanto che hanno trascorso le vacanze natalizie insieme alle Maldive, festeggiando il Capodanno con un tuffo in piscina. Qualche mese fa era circolata anche la voce che Favino potesse interpretare il ruolo di Totti nella fiction a lui dedicata, voci poi smentite.