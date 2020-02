Slittato l'inizio della serie tv su Francesco Totti

Francesco Totti dovrà ancora aspettare per l'inizio delle riprese della serie tv che lo vedrà protagonista. L'inizio delle riprese era previsto per febbraio 2020 ma, come riportato dall'Agenzia Giornalistica Italiana, il primo "ciak" dovrebbe scattare in primavera. Il progetto, che verrà prodotto da Wildside e che andrà in onda su Sky, ad oggi non sembra aver completato la scelta del cast. Sembra confermata solo la presenza di Pietro Castellitto, nei panni del giovane numero dieci; mentre verrebbe smentita la presenza di Francesco Favino in un ruolo di Totti da adulto.

(fanpage.it)

