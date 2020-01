VIDEO - Totti alle Maldive: il 2020 inizia col tuffo in piscina con Favino

Festeggiamenti speciali per Francesco Totti, in vacanza alle Maldive con il resto della famiglia. Durante la festa di capodanno infatti, l'ex capitano della Roma ha deciso di accogliere il 2020 con un tuffo in piscina, trascinando con se anche Pierfrancesco Favino, anche lui in vacanza alle Maldive. Il video del tuffo è stato pubblicato dall'attore sulla sua storia Instagram.