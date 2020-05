Borussia Dortmund-Schalke 04, Todibo e l'insulto alla nonna di Haaland: rischio squalifica per il difensore

E' tornata ieri in campo la Bundesliga, massimo campionato tedesco, dopo l'interruzione a causa della pandemia. Nel derby della Ruhr il Borussia Dortmund ha annientato 4-0 lo Schalke 04 (di Haaland, Thorgan Hazard e Guerreiro, per lui doppietta, i gol). Ma c'è da registrare in campo un insulto sgradevole di Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del Barcellona in prestito allo Schalke e seguito anche dalla Roma, rivolto all'attaccante del Borussia, Haaland: "Vai a sc...... tua nonna!", quanto detto da Todibo sugli sviluppi di un corner. La stampa tedesca parla di una possibile squalifica per il difensore classe 1999.