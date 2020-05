Riparte la Bundesliga tra mascherine e panchine sugli spalti: ecco tutte le novità (FOTO)

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - Il mondo del calcio muove i passi per tornare verso la normalità. Il primo dei massimi campionati europei a riprendere è la Bundesliga, che questo pomeriggio è tornata in campo per riprendere da dove si era fermata. Per poter portare a termine il massimo campionato tedesco però sono state create delle specifiche regole di comportamento che dovranno essere rigorosamente rispettate. Cerchiamo di fare il punto, sperando che anche altri campionati, tra cui la Serie A, possano prenderne spunto.

PREPARTITA - Gli stadi che ospitano le partite sono ovviamente tutti chiusi al pubblico e vedono ridotto al minimo il numero di individui che può entrarvi; tra questi ci sono solo giocatori e staff tecnico delle due squadre, oltre che medici e forze dell'ordine che dovranno presenziare all'interno dell'impianto. La conferenza stampa al termine delle gare sarà fatta online e vi dovrebbe prendere parte solo l'allenatore della squadra. Simpatico il siparietto che si può vedere nella foto, che ha visto la prima intervista direttamente sul terreno di gioco, con l'operatore a debita distanza che si sporgeva direttamente dagli spalti .

Interviews in Geisterspiel-Zeiten. Hauptsache die Mikro-Angel hält... pic.twitter.com/91ymJVoSyR — Henning Feindt (@Karlo_Kolumna) May 16, 2020

RISCALDAMENTO - Prima dell'arrivo delle due squadre, ogni area dello stadio viene sanificata, come ogni oggetto che servirà per svolgere la partita, come ad esempio i palloni. La squadra di casa si reca allo stadio con mezzi propri, mentre gli avversari utilizzeranno diversi pullman per recarsi all'impianto, per evitare l'assembramento dei giocatori, e arrivando allo stadio a brevi distanze l'uno dall'altro. La via che porta dagli spogliatoi al terreno di gioco sarà percorsa rispettando fino all'ultimo momento la distanza di sicurezza tra i giocatori, che anche in fase di riscaldamento dovranno mantenere la distanza di sicurezza.

PARTITA - Sul terreno di gioco prima del fischio d'inizio si scenderà una squadra alla volta. I giocatori che si accomodano in panchina occuperanno degli appositi posti posizionati sulla tribuna dello stadio e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Durante la partita ovviamente non sono state poste limitazioni per il normale svolgimento del gioco, se non fosse che è stato vietato ai giocatori di sputare per terra e in caso di gol di esultare abbracciandosi, anche in quel caso si dovrà rispettare la distanza sociale.