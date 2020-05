Perez punto fermo prova a convincere pure Firpo e Todibo

A 22 anni Carles Perez ha tutto per diventare sempre più un punto fermo della squadra di Paulo Fonseca, che lo stima sempre di più. Soprattutto se le necessità di fare cassa della Roma porteranno lontano dalla Capitale Under, Kluivert e Perotti – come la dirigenza per certi versi si auspica, vista la necessità di ripianare parte delle perdite –.

Al momento, il suo «score» è di una rete in 7 partite, ma le qualità ci sono tutte per fare molto meglio, soprattutto perché il suo ambientamento in fondo c’è già stato. Quindi, alla ripresa, Perez potrebbe essere un giocatore già pronto, e forse più motivato rispetto ai suoi compagni di reparto, che già sanno di essere vicini ad un possibile cambio di maglia. Ma l’attaccante spagnolo potrebbe essere anche un ponte per poter aprire la strada ad altri giocatori del Barcellona e fungere da ambasciatore (o testimonial) per le trattative di prestito di Firpo e Todibo che il d.s. Petrachi sta portando avanti.

(Gasport)