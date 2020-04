Santon loda Fonseca: "Grande feeling con lui". Zaniolo innamorato di Roma, il padre: "Amore viscerale" ma sul rinnovo nessuna novità. La Commissione medica Figc tracce le linee guida per la ripresa

Il mondo calcio continua a lavorare e prepararsi in vista del via libera per ricominciare gli allenamenti. Oggi la Commissione Medica della Figc ha diramato una nota in cui vengono illustrate le linee guida che le società dovranno seguire alla ripresa.

In casa Roma - e non solo - sono giorni di grande incertezza per i calciatori in prestito, il cui contratto scade tecnicamente il 30 giugno. Per quanto riguarda il monte ingaggio inoltre durante la prossima estate il club giallorosso dovrebbe abbassare gli stipendi di circa il 15% del totale cedendo gli esuberi della rosa e adottando la politica che prevede, per i nuovi arrivi, un tetto agli ingaggi di 3 milioni netti.

Intanto Santon, intervistato dal canale tv del club, ha speso parole d'amore per Fonseca: "Abbiamo un bel rapporto. Mi dice sempre in cosa devo migliorare e cosa invece faccio bene. L'onestà negli allenatori mi piace. Riusciamo ad avere un buon feeling".

Parole dolci anche da parte del padre di Zaniolo, che ha parlato dell'amore del figlio per Roma: "Nicolò ama questa maglia, ama in maniera viscerale questa piazza, guai a toccargli la Roma". Nessuna novità invece sul fronte rinnovo: "Nicolò non ha mai chiesto nulla, ha un contratto fino al 2024, sta alla grande a Roma e spera di continuare il più possibile, poi se la Roma volesse corrispondergli un adeguamento ci sediamo volentieri, ma al momento non c’è nulla di concreto. Credo che la società ci possa pensare, per blindarlo ulteriormente e farlo sentire parte integrante di un grande progetto come quello giallorosso".

