LIVE - Coronavirus, Gravina: "Il campionato va portato a termine, c'è tempo". Prevista in mattinata la riunione della commissione medica della Federazione

Il mondo, Italia compresa, continua a rimanere in quarantena a causa della pandemia da Coronavirus. Il mondo del calcio prova a immaginare eventuali scenari e date per la ripresa dei vari campionati nazionali, oltre che delle coppe europee. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giornata.

LIVE

9.30 - Questa mattina alle 10 si riunirà la commissione medica della Federazione dove verranno studiate le varie soluzioni per far ripartire il calcio italiano, iniziando dagli allenamenti. Tra le ipotesi c'è quello del ritiro permanente. In tal modo i centri sportivi diverrebbero dei "luoghi chiusi" in cui tutto il gruppo squadra (circa 70 persone per ogni club) vivrebbe in isolamento, senza alcun rapporto con l'esterno, evitando così il contagio. I giocatori inizialmente si sottoporrebbero a degli esami specifici e si allenerebbero individualmente o in piccoli gruppi rispettando la distanza interpersonale.

(Gasport)

9.00 - LA REPUBBLICA - Gabriele Gravina, presidente della Figc, ribadisce ancora una volta la volontà di concludere il campionato, altrimenti, con uno stop definitivo, «darebbe inizio a una serie di contenziosi». Anzi, nell'intervista rilasciata al quotidiano oggi in edicola, il numero uno federale è chiaro: «il campionato va portato a termine». Questo dunque uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Il direttore dell’Iss, Rezza, è contrario al ritorno in campo. È un parere che vi condizionerà?

«Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C’è tempo».

Perché esclude lo stop definitivo?