LOUWAGIE (DT GENT) a LR24.IT: "Chakvetadze alla Roma? No, lo escludo"

ESCLUSIVA LR24.IT - Il mercato non è ancora iniziato, ma di nomi accostati alla Roma ce ne sono molti. Ad esempio Chakvetadze trequartista e attaccante sinistro del Gent, talento georgiano classe 1999. A lungo fermo in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio. La redazione de LAROMA24.IT, ha contattato, in esclusiva Michael Louwagie, direttore tecnico del Gent per sapere se ci sono stati contatti con la Roma nell'ultimo periodo.

Salve sig. Louwagie, avete avuto contatti con la Roma per Chakvetadze?

No, non abbiamo avuto contatti con la Roma

Quindi non ci sono possibilità di vedere il giocatore in Italia il prossimo anno?

No, lo escludo

Paolo Rocchetti