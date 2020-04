LIVE - Coronavirus, Spadafora: "Se dopo il 13 aprile verrà allentata 'la chiusura', si potrà ricominciare con gli allenamenti singoli". Malagò: "Tamponi a tutti prima di tornare in campo"

Con l'emergenza Coronavirus che prosegue, gli organi più importanti del calcio studiano un modo per riprendere l'attività, soprattutto dopo la conference di ieri tra il Ministro Spadafora e le varie federazione sportive. Questi gli aggiornamenti Live:

10:35 - Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato un'intervista alla Rosea:

Come interpreta il decreto che prolunga il lockdown al 13 aprile? Il calcio può ripartire? Che cosa è giusto fare?

Non c’è una verità. Capisco chi dice che sarebbe bello giocare al più presto per finire il campionato. Poi però leggo le ragioni di presidenti che preferirebbero pensare già alla prossima stagione e non me la sento di dargli torto. Il calcio a porte chiuse, con 40 gradi all’ombra con 2 o 3 partite alla settimana… Al momento non la vedo facile, ma capisco chi vuole provarci. Sto constatando, però, che uno dopo l’altro i campionati degli sport di squadra stanno chiudendo.

Tampone per tutti prima di ripartire?

"Per forza! Un eventuale positivo bloccherebbe tutto di nuovo. E attenzione, perché se potranno farlo i calciatori dovranno poterlo fare tutti, altrimenti chi arginerà le polemiche?"

(gasport)

10:34 - Di fronte alla FIGC e a tutte le componenti del calcio riunite virtualmente in via Allegri, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ieri ha parlato ancora una volta della ripresa dello sport: "Non vi posso garantire alcuna data per la ripresa dell’attività, ma se dopo il 13 aprile verrà allentata 'la chiusura', allora si potrà ricominciare con gli allenamenti singoli. Gradualmente e con tutte le cautele"

(tuttosport)