VIDEO - Coronavirus, anche Spinazzola a sostegno dello Spallanzani: "Aiutiamo chi ci sta aiutando"

Anche Leonardo Spinazzola scende in campo. Il terzino giallorosso si unisce all'iniziativa della Roma, che nei giorni scorsi ha aperto una raccolta fondi destinata all'Ospedale Spallanzani, in prima linea nella lotta all'emergenza Coronavirus. Spinazzola ha postato un messaggio tramite il suo profilo su Instagram: "In questo momento difficile per tutto il Paese siamo stati in tantissimi a dare un contributo a medici e infermieri. Siamo vicini all’obiettivo dei 500 mila euro. Fai anche tu una donazione per lo Spallanzani. Aiutiamo chi ci sta aiutando".