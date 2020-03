Coronavirus, il messaggio di Balzaretti a sostegno dello Spallanzani: "Aiutiamo chi ci sta aiutando" (VIDEO)

In questo periodo particolare in cui tutti devono fare la propria parte per provare a debellare il virus, in molti si sono schierati a favore delle strutture ospedaliere per invitare a donare e aiutare i medici che stanno lottando per salvare il maggior numero di persone possibili. Tra i calciatori che si stanno schierando a favore della raccolta fondi creata dalla Roma per l'ospedale Spallanzani c'è anche Federico Balzaretti, che ha voluto lanciare un messaggio attraverso il profilo ufficiale del club giallorosso. "Ciao ragazzi aiutiamo lo Spallazani a battere il coronavirsus. Tutti insieme ce la possiamo fare. Non importa se la donazione è grande o piccola, soltanto uniti si può aiutare questo ospedale a combattere il coronavirus. Aiutiamo chi ci sta aiutando, forza".

? Aiutiamo chi ci sta aiutando Sosteniamo lo Spallanzani nella lotta al #COVID19 ➡️ https://t.co/2iePXPaWw0 Il messaggio di Federico Balzaretti ?❤️ pic.twitter.com/oq4tBxFxOl — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2020