Coronavirus, Amra Dzeko: "Grati ai medici che rischiano per noi. Come ho sorpreso Edin per il compleanno? Con un video di amici e parenti"

Al portale bosniaco ha parlato la moglie di Edin Dzeko, Amra, che ha parlato dell'emergenza Coronavirus e della nuova quotidianità in famiglia. Le sue parole:

Come passate la giornata durante l’isolamento familiare?

"Pensereste che ci stiamo annoiando in quarantena, ma in realtà il tempo passa. E’ importante per i bambini trascorrere del tempo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cerchiamo di trasformare le attività quotidiane in piccoli rituali speciali. Abbiamo anche un coniglietto, recentemente lo abbiamo messo in giardino, dove è più felice. Prendiamo una carota o della lattuga ogni mattina e gli diamo da mangiare insieme. Questo è un rituale per noi. Cerchiamo di far diventare quelle cose ordinarie, che potremmo non notare nelle nostre vite quotidiane, più significative e importanti per la loro giornata. Allo stesso tempo cerchiamo di mandare dei messaggi importanti, insegniamo ai bambini a prendersi cura degli altri, l’amore per gli animali, per l’ambiente, per tutto quello che li circonda, e in questi giorni, soprattutto per la famiglia".

Hai qualche suggerimento per l’attività fuori e dentro casa con i bambini?

"Ci alleniamo sempre insieme, lo adorano e basta. Anche loro si preparano per l’allenamento e hanno anche delle attrezzature. Ieri siamo rimasti in giardino per mezza giornata e ci siamo allenati. Facciamo alcuni ostacoli anche per loro: devono saltare, fare una pausa, tra l’altro anche allenarsi e giocare. Cuciniamo abbastanza insieme, abbiamo preparato anche un sano gelato alla fragola. Nel mixer abbiamo mescolato fragole, un po’ di latte di mandorle e una banana. Facciamo anche frittelle. Sofia ha molti obblighi, ci ha persino detto che è più difficile per lei ora che quando va a scuola: segue le lezioni online e ha costantemente i compiti che deve presentare in un determinato momento. Ad esempio, ieri non ha lasciato la stanza perché aveva così tanto da imparare, e dopo ore ha dovuto finire un po’ di studiare e rivedere alcuni tutorial e quindi partecipare a una videochiamata con la classe e il professore. Il tempo è bello, quindi c'è la possibilità di giocare all’aria aperta e nel cortile. Abbiamo anche due cani, quindi giochiamo con loro. Cerchiamo di trovare qualcosa di nuovo ogni giorno senza troppi sforzi. Vedo che significa così tanto per i bambini che stiamo tutti insieme 24 ore. A volte ci alziamo tardi, giochiamo o cerchiamo di passare la serata come al cinema. L’altra sera ci siamo addormentati sul divano durante il film".

Quali film e o serie televisive hai messo nella tua personale lista di cose da guardare durante questo periodo?

"Finalmente Una ha iniziato a guardare i cartoni Disney. Ora stiamo guardando molto La Bella e la Bestia. Lo abbiamo imparato quasi a memoria. Sono felicissima e non vedevo l’ora che iniziasse a guardarli perché questi sono i miei film preferiti".

Come mostrate empatia e fate qualcosa di bello per gli altri durante questo periodo a casa?

"Ammiriamo e apprezziamo veramente tutto ciò che fanno i medici e il personale medico. Siamo molto grati a loro perché sono in prima linea e rischiano la loro vita ogni giorno e anche la vita dei loro cari per aiutare gli altri. L’AS Roma Club ha anche lanciato una campagna Go Founding per aiutare il più possibile l’ospedale Spallanzani di Roma e tutti noi abbiamo aderito all’iniziativa".

Consigli per qualche gioco da tavolo?

"Adorano fare i puzzle e giocare con i Lego. Avevo già prima dei giocattoli, poi quando con la chiusura dei negozi, ne ho comprato qualcuno in più. Ho anche dei regali del compleanno di Una che non abbiamo aperto, quindi è un bene per noi".

Come mantenete un’atmosfera positiva durante questo isolamento?

"C’è stato un primo momento di panico, ci sono ancora code nei supermercati, fanno entrare un paio di persone, ma tutto sta lentamente tornando alla normalità. Non permettiamo al panico di prevalere. Questa è la prima volta che abbiamo avuto così tanto tempo per la famiglia e apprezziamo stare insieme. I bambini sono felicissimi, mi aspettavo che fossero nervosi, gli mancano i compagni e la scuola, ma vediamo che sono eccitati e felici perché entrambi i genitori sono qui e facciamo cose ordinarie e piccole cose che normalmente non abbiamo tempo di fare insieme".

In che modo vi fate delle sorprese durante l’isolamento domestico?

"Dato che non avevamo molta scelta e volevo sorprendere Edin in qualche modo per il suo compleanno (17 marzo, ndr), ho invitato tutti i suoi amici e parenti più cari a registrare un messaggio video, ognuno a modo suo, per quanto tempo volevano. Alla fine, ho messo insieme un meraviglioso video di 22 minuti composto da 48 videomessaggi e l’ho riprodotto in televisione con un ultimo messaggio da parte mia e dei miei figli. Devo ammettere che è stato piacevolmente sorpreso e questo sarà un bellissimo ricordo per tutta la sua vita. Ogni messaggio era dolce e originale a modo suo, quindi il video è stato davvero molto speciale".

