Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia e in Europa, con i casi di positività che aumentano sempre di più nel mondo del calcio. Questi gli aggiornamenti in tempo reale:

LIVE

10:35 - Altro caso per l'Espanyol: positivo al Coronavirus il cinese Wu Lei. A renderlo noto è la Federcalcio cinese, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Siamo in continuo contatto con Wu Lei e il suo club, siamo pronti a fornirgli tutta l'assistenza di cui ha bisogno"

(thecfa.cn)