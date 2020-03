PAU LOPEZ: "La quarantena? Misure prese per il bene di tutti. Viviamo la situazione con tristezza"

CANAL SUR - Ami microfoni dell'emittente spagnola, il portiere giallorosso Pau Lopez ha parlato dell'emergenza Covid-19 e ha speso parole anche per l'avversario di Europa League, il Siviglia:

La quarantena?

“È una situazione complicata che ci prende tutti impreparati. La stiamo vivendo con tristezza. Roma non è una zona caotica come il nord Italia, ma la situazione è difficile in tutto il paese. Viviamo giorno dopo giorno seguendo le notizie. Il club ha preso delle misure affinché la gente passi più tempo possibile a casa. Ovviamente ne perde il calcio e ne perdono i tifosi, ma sono misure che sono state prese per il bene di tutti”.

Il Siviglia?

“Nessuno ha dubbi sul fatto che sia una grande squadra. Ha una rosa fortissima, un allenatore molto bravo. E’ una rivale pericolosa”.