Russo (all. Boca Juniors): "Oggi non ho parlato con De Rossi, lo farò nei prossimi giorni"

Al primo giorno di scuola per il Boca Juniors, sceso oggi in campo per preparare la prossima stagione, ha parlato il nuovo allenatore degli Xeneizes, Miguel Angel Russo. Il tecnico ha speso alcune parola anche a proposito di Daniele De Rossi, di cui era stata messa in dubbio, nei giorni scorsi, la permanenza nel club di Buenos Aires. Queste le parole di Russo: "Oggi non ho parlato con De Rossi. Ci parlerò tranquillamente nei prossimi giorni"

