Boca Juniors, De Rossi ancora in bilico: tutto si deciderà prima dell'inizio della stagione

Fino a qualche giorno fa il futuro di Daniele De Rossi non sembrava più seguire la stessa strada del Boca Juniors. L'ex numero 16 giallorosso è infatti tornato in Argentina in cui ha avuto il primo contatto con la nuova dirigenza e il nuovo allenatore degli xeneizes. Roman Riquelme, nuovo direttore sportivo, e Miguel Angel Russo, nuovo tecnico, hanno deciso di voler vedere come si comporterà De Rossi in questa presason insieme alla squadra, per poi prendere la decisione definitiva. La permanenza in Argentina quindi dipenderà esclusivamente da lui.

