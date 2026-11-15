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Belgio-Italia, i convocati del ct Mancini: ci sono Pisilli e Ghilardi

Nazionali
di Paolo Rosi
under 21 italia svezia pisilli
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L'Italia è pronta a scendere in campo contro il Belgio nell'ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Nations League. Forte del successo di prestigio ottenuto contro la Francia, la selezione guidata da Roberto Mancini avrà a disposizione due risultati su tre per blindare il passaggio del turno e accedere ai quarti di finale, con la possibilità di chiudere il girone al primo posto in caso di vittoria.
In vista del match, il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati, caratterizzata da quattro novità assolute: le chiamate per Niccolò Pisilli, Alphadjo Cisse, Honest Ahanor e Mattia Liberali. Di nuovo a disposizione Daniele Ghilardi. Restano invece fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, oltre a Sebastiano Esposito, non al meglio della condizione, e Samuele Ricci. Tribuna per Gatti e Palma.
Di seguito l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara
ItaliaPisilliGhilardi

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