Belgio-Italia, i convocati del ct Mancini: ci sono Pisilli e Ghilardi

Belgio-Italia, i convocati del ct Mancini: ci sono Pisilli e GhilardiNazionali
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara
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