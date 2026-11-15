Belgio-Italia, i convocati del ct Mancini: ci sono Pisilli e Ghilardi

In vista del match, il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati, caratterizzata da quattro novità assolute: le chiamate perAlphadjo Cisse, Honest Ahanor e Mattia Liberali. Di nuovo a disposizione. Restano invece fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, oltre a Sebastiano Esposito, non al meglio della condizione, e Samuele Ricci. Tribuna per Gatti e Palma.