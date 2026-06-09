Yıldırım (pres. Fenerbahçe): "Se Greenwood ci servirà lo prenderemo"

Dalla Turchia arrivano delle dichiarazioni di Aziz Yıldırım, presidente del Fenerbahçe che ha appena vinto le elezioni, che potrebbero mettere di nuovo in discussione il possibile approdo di Greenwood in Turchia. Il giornalista Sercan Hamzaoglu ha riportato alcune dichiarazioni di Yıldırım: "Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento".

? SON DAKİKA | Sercan Hamzaoğlu:



Aziz Yıldırım, “Mason Greenwood’u ihtiyacımız varsa alırız, alacağız” demiş.



“Komitemizle kadro mühendisliğini elden geçirip, bu transferde kararı vereceğiz” demiş. https://t.co/h0kqc53uGT pic.twitter.com/P32mlvb5qG — barkın (@barknedit) June 9, 2026



