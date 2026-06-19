Roma, arriva la deroga per D’Amico. Potrà essere da subito operativo

Tony D’Amico anticipa i tempi e diventa operativo già da oggi, senza dover aspettare il primo luglio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è arrivata la deroga che permette al nuovo direttore sportivo giallorosso di essere già operativo. Un passo importante per la Roma del futuro. Ora D'Amico può lavorare con nessuna restrizione.
Arriva la deroga: Tony D'Amico potrà anticipare la sua operatività con la @OfficialASRoma. @SkySport https://t.co/lDPPsSSMPM
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2026