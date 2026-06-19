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Roma, arriva la deroga per D’Amico. Potrà essere da subito operativo

19/06/2026 alle 10:27.
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Tony D’Amico anticipa i tempi e diventa operativo già da oggi, senza dover aspettare il primo luglio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è arrivata la deroga che permette al nuovo direttore sportivo giallorosso di essere già operativo. Un passo importante per la Roma del futuro. Ora D'Amico può lavorare con nessuna restrizione.