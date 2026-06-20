Dybala-Roma: offerta da 2 milioni più bonus per le gare da 45'. L'argentino ne chiede 3 o 2 con premio a ogni presenza

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Le parti stanno lavorando ormai da settimane per cercare di trovare l'accordo definitivo. La trattativa si sta allungando e al centro della questione c'è l'aspetto economico. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club capitolino ha offerto all'argentino un contratto da 2 milioni di euro di base fissa più un bonus da 60mila euro per ogni presenza da almeno 45 minuti. Il numero 21, però, ha rilanciato e per questo l'accordo ancora non c'è stato. Dybala chiede 3 milioni di euro di base fissa con una quota a gettone più bassa per le presenze, o 2 milioni di euro più 60mila euro per ogni presenza e non solo per quelle in cui scende in campo almeno per 45 minuti.

(Il Messaggero)