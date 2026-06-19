Dybala-Roma, ancora distanza sull'ingaggio: la Juventus si è informata con l'agente

Ancora non si è sciolta la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Ormai da settimane le parti sono in contatto, e nonostante filtri ottimismo, il futuro dell'argentino, ad oggi, resta incerto. Durante il podcast de La Gazzetta dello Sport "Blitz", Fabiana Della Valle ha fatto il punto della situazione, svelando anche un clamoroso contatto avvenuto negli ultimi giorni: "Paulo Dybala attende il rinnovo con la Roma e non c'è ancora la fumata bianca. I giallorossi hanno mandato una proposta a Dybala, con cifre molto più basse di quanto guadagna ora, sui 2,5 milioni più bonus per un anno. Lui chiede 3 milioni più bonus (da valutare) per un anno con un'opzione per il secondo. Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno e qualche squadra si è fatta avanti. Una di queste è sorprendente, perché si tratta della Juventus. La Juve infatti ha contattato l'agente di Dybala Carlos Novel per capire le cifre e la situazione con la Roma" ha detto la giornalista.