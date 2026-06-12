Catanzaro, Favasuli: "Futuro? L'interesse di tanti club fa piacere, ma qui sono felice"

Costantino Favasuli, esterno destro del Catanzaro, ha rilasciato un'intervista nel corso di un evento organizzato dal Comitato Regionale Calabria LND e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo futuro. Il classe 2004 ha disputato una grande stagione in Serie B (terminata con la sconfitta nella finale playoff contro il Monza) ed è nel mirino di Roma , Sassuolo e Fiorentina (che ha il 50% sulla futura rivendita). Ecco le sue parole: "Sono felice perché ho fatto una bella stagione, ma come tutti i miei compagni. Devo ringraziare loro, il Catanzaro e la società perché sono stati splendidi. Futuro? Non lo so, io sono un giocatore del Catanzaro. Ora penso alle vacanze perché è stata una stagione lunga e faticosa. L’interesse di tante squadre fa piacere, ma io sono veramente felice qui".