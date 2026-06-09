Capitolo plusvalenze: i Friedkin dialogano con la Uefa per allungare di un anno il settlement agreement

La Roma deve ottenere almeno 50 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per sistemare il bilancio, ma il tempo stringe e in ottica mercato non sono state avviate concretamente delle trattative per cedere almeno un big della rosa che permetterebbe una plusvalenza importante. Come riportato dal quotidiano, i Friedkin hanno avviato un dialogo con la Uefa. L'obiettivo sarebbe quello di allungare di un anno, quindi fino al 30 giugno 2027, il settlement agreement. Il club giallorosso avrebbe così più tempo per adempiere alle esigenze di bilancio, ma un'eventuale rinvio, però, potrebbe limitare il mercato in entrata dei giallorossi nella sessione estiva.

(corsera)