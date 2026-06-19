Calciomercato: ufficiale il passaggio di Faticanti dal Lecce alla Juve. 350mila euro nelle casse della Roma

Giacomo Faticanti è ufficialmente un calciatore della Juventus. Il classe 2004, dopo due stagioni in prestito in cui ha giocato con la Next Gen bianconera è stato acquistato dal club piemontese che ha esercitato il diritto di riscatto concordato con il Lecce versando 1 milione di euro. A sorridere, però, è anche la Roma: 350mila euro, infatti, entrano nelle casse del club giallorosso, che al momento della cessione di Faticanti ha mantenuto il 35% sulla futura rivendita.