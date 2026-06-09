Calciomercato Roma, vicina l'ufficialità di D'Amico: il dirigente vorrebbe Bernasconi, l'Atalanta chiede 20 milioni di euro

Tra pochissimo la Roma ufficializzerà Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo dopo alcuni giorni di trattativa con l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul suo account Tiktok, il dirigente italiano avrebbe rinunciato a qualcosa pur di velocizzare l'intesa con i giallorossi. Inoltre, D'Amico vorrebbe portarsi dietro nella Capitale Lorenzo Bernasconi, terzino classe 2003 della Dea che è valutato 20-25 milioni di euro. Il giocatore avrebbe anche il gradimento di Gian Piero Gasperini.



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