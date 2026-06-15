Calciomercato Roma: su Dovbyk non ci sono solo Betis e Villarreal. Anche un club di Bundesliga sulle sue tracce

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. L'attaccante non ha mai convinto Gian Piero Gasperini e la sua stagione è stata condizionata pesantemente da diversi infortuni. La Roma cerca una sistemazione per l'attaccante con l'obiettivo di fare il più possibile cassa. Nei giorni scorsi si è registrato l'interesse per l'ucraino da parte di Betis Siviglia e Villarreal, due club dello stesso campionato in cui Dovbyk è riuscito ad esprimersi al meglio. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, però, il classe 1997 non piace solo in Spagna ma anche in Germania. Un club tedesco, infatti, sarebbe sulle sue tracce.

(Il Tempo)