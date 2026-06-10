Calciomercato Roma: Soulé può essere sacrificato. Anche l'argentino apre al trasferimento

Mati Soulé può lasciare la Roma dopo solo due stagioni. Il talento argentino piace a diversi club, su tutti Aston Villa e Borussia Dortmund, e potrebbe essere sacrificato dal club capitolino per fare cassa. Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, l'ipotesi di una cessione è concreta e anche il calciatore ha aperto al trasferimento nel caso dovesse arrivare un'offerta soddisfacente per lui e per il club.