Calciomercato Roma: si raffredda la pista Dodò. Il brasiliano preferisce il Napoli

La Roma lavora per portare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi importanti anche sulle corsie laterali. Uno dei nomi maggiormente attenzionati nelle ultime settimane è stato quello di Dodò della Fiorentina. Il laterale brasiliano di piede destro è un profilo certamente apprezzato e potrebbe lasciare la Viola. Su Dodò, però, c'è anche la concorrenza del Napoli. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano la pista che porterebbe il brasiliano alla Roma si è raffreddata. Il difensore, infatti, sembra preferire un trasferimento al Napoli.

(corsport)