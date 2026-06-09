Calciomercato Roma, si monitora Aseko: il Bayern Monaco chiede circa 12 milioni per il mediano

La Roma si inserisce nella corsa per Noel Aseko. Secondo quanto rivelato da Sky Sport Germania, il club giallorosso mantiene un interesse concreto per il mediano classe 2006, di proprietà del Bayern Monaco, potendo sfruttare come carta a proprio favore la qualificazione alla prossima Champions League. Sul giocatore, nato a Berlino e cresciuto calcisticamente nel Hertha Berlino, si registra però il forte pressing dell'Eintracht Francoforte. La compagine tedesca ha individuato in Aseko l'obiettivo primario per il centrocampo, offrendo al giocatore un contratto fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) e la garanzia di un ampio minutaggio. Il Bayern Monaco ha recentemente esercitato la clausola di riacquisto per riportare il giocatore in Baviera dopo l'ottima stagione disputata in prestito al Hannover 96, dove ha collezionato 32 presenze in seconda divisione.

La valutazione del cartellino fissata dal Bayern Monaco oscilla tra i 10 e i 12 milioni di euro. Al momento non sono ancora state avviate trattative ufficiali tra i club, ma il profilo del giovane centrocampista resta monitorato con attenzione dai giallorossi.

(sport.sky.de)

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