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Calciomercato Roma, Robinio Vaz in uscita: il club apre al prestito per favorirne la crescita

09/06/2026 alle 19:19.
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La Roma ha aperto alla possibilità di cedere Robinio Vaz in prestito durante la prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Guerrieri, l'intenzione del club giallorosso è quella di valutare le proposte per individuare una sistemazione temporanea che possa garantire al giovane attaccante francese continuità d'impiego e favorirne la crescita professionale. La cessione in prestito consentirebbe alla Roma di preservare il controllo sul cartellino del calciatore, monitorandone i progressi lontano dalla Capitale.