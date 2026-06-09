Calciomercato Roma, Robinio Vaz in uscita: il club apre al prestito per favorirne la crescita

La Roma ha aperto alla possibilità di cedere Robinio Vaz in prestito durante la prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Guerrieri, l'intenzione del club giallorosso è quella di valutare le proposte per individuare una sistemazione temporanea che possa garantire al giovane attaccante francese continuità d'impiego e favorirne la crescita professionale. La cessione in prestito consentirebbe alla Roma di preservare il controllo sul cartellino del calciatore, monitorandone i progressi lontano dalla Capitale.

La #Roma è aperta a valutare proposte di prestito per #RobinioVaz, con l’idea di trovargli una squadra che possa dargli continuità per farlo crescere ????????? pic.twitter.com/PKqm57IaC9 — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) June 9, 2026



