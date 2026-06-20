Calciomercato Roma: rifiutate delle offerte dalla Premier League per Wesley

Senza dubbio uno dei migliori calciatori della Roma nella stagione da poco terminata. L'impatto di Wesley con la Roma e con la Serie A è stato eccellente. Il brasiliano si è messo da subito in mostra, diventando imprescindibile per Gian Piero Gasperini, a destra e a sinistra, fascia che non è propriamente di sua competenza. Il numero 43 ha dovuto rinunciare al sogno Mondiale a causa di un infortunio, ma è già al lavoro per essere al top in vista del 13 luglio, data in cui la squadra si ritroverà a Trigoria.

La Roma ha blindato Wesley e per Gasperini è nella lista degli incedibili. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha rifiutato sul nascere alcune offerte provenienti dalla Premier League per Wesley.

(gasport)