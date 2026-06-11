Calciomercato Roma: per la fascia si segue anche Savona

Non solo reparto offensivo, la Roma lavora per accontentare Gasperini anche per quanto concerne le corsie laterali. Il club giallorosso sta valutando diversi profili per la corsia sinistra, su tutti quello di Matteo Ruggeri. Nelle ultime ore si è registrato un forte interesse per Bernasconi, ma i costi e il muro dell'Atalanta rendono complessa l'operazione. Come riportato dal quotidiano, la Roma valuta anche l'ex Juventus Nicolò Savona. Il terzino è stato acquistato nella scorsa estate dal Nottingham Forest.

(Leggo)