Calciomercato Roma: per la fascia Dodô non è la prima scelta. Moreira e Molina i preferiti

La Roma punta a rinforzare anche le corsie laterali. L'obiettivo è mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini almeno un altro calciatore capace di alzare il livello tecnico e fisico della rosa. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa, tra cui c'è sicuramente quello di Dodô della Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, però, il brasiliano della Viola non è la prima scelta per la Roma. Tra i preferiti, infatti, ci sono Moreira dello Strasburgo e Molina dell'Atletico Madrid. Su quest'ultimo c'è da registrare anche la forte concorrenza del Napoli.

(Leggo)