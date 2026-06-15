Calciomercato Roma: Ndoye resta nel mirino. Virata sullo svizzero a causa dei costi più accessibili

La Roma guarda soprattutto in Premier League per rinforzare l'attacco. Non solo Summerville, che ieri ha segnato al Mondiale con l'Olanda, perché i giallorossi seguono anche altri profili con costi più accessibili. Come riferito dall'edizione odierna del quotidiano, oltre a Tel del Tottenham, già richiesto a gennaio da Gasperini, si continua a monitorare una vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Bologna, ora in forza al Nottingham Forest, Dan Ndoye. Lo svizzero è impegnato con la propria nazionale al Mondiale e potrebbe tornare nel campionato in cui è riuscito ad esprimersi al meglio.

(Leggo)