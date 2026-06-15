Calciomercato Roma: Nakamura possibile opzione per la corsia sinistra

La Roma guarda anche al Mondiale per poter individuare dei potenziali obiettivi. Nella serata di ieri si è messo in mostra Nakamura, terzino sinistro del Giappone che ha siglato il gol del momentaneo 1-1 contro l'Olanda. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Caffè Di Marzio", podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, Nakamura è un profilo che potrebbe essere messo nel mirino della Roma in una lista di possibili obiettivi per la fascia sinistra.