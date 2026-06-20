Calciomercato Roma: lo Strasburgo chiede 40 milioni di euro per Moreira

Uno dei profili maggiormente attenzionati dalla Roma per rinforzare la corsia di sinistra è quello di Diego Moreira. Il laterale, di proprietà dello Strasburgo, piace al club giallorosso che avrebbe già chiesto alcune informazioni. Come riportato dal quotidiano, però, la pista Moreira potrebbe chiudersi sul nascere: il club francese chiede 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Cifra ritenuta decisamente troppo alta dalla Roma, che potrebbe lavorare a un affare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
(gasport)