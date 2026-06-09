Calciomercato Roma: la Fiorentina offre 3 milioni di euro per Romano

La Roma comincia a muoversi soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita e potrebbe decidere di sacrificare qualche giovane talento che in questa stagione è stato mandato a giocare in prestito in squadre minori. È il caso di Alessandro Romano, promettente classe 2006 che ha esordito con la maglia giallorossa a gennaio prima di trasferirsi in prestito allo Spezia. Come riporta il quotidiano, la Fiorentina sarebbe pronta a muovere i primi passi per acquistare Romano: la Viola offre 3 milioni di euro per il giovane centrocampista. In uscita anche Cherubini, già nei giorni scorsi è stato registrato un forte interesse da parte del Torino.

(Leggo)