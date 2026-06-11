Calciomercato Roma: interesse per Gaetano. Ci sono anche Juve e Atalanta. I bianconeri hanno chiesto informazioni

Nome nuovo per la trequarti della Roma. Il club capitolino avrebbe mostrato interesse per Gianluca Gaetano. Come riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Roma è sulle tracce di Gaetano ma il club a muoversi con più decisione è la Juventus. Secondo il giornalista, Gaetano è particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti che lo ha già allenato al Napoli. Il club bianconero ha già mosso i primi passi chiedendo delle informazioni. Anche l'Atalanta, inoltre, monitora la situazione legata al classe 2000. Gaetano ha giocato in questa stagione in prestito al Cagliari, il suo cartellino è di proprietà del Napoli.

?#Juventus Juventus have asked for information about Gianluca Gaetano, Cagliari’s Italian midfielder.



? He is highly appreciated by Luciano Spalletti.



? AS Roma and Atalanta are also interested. https://t.co/5rp1zD5tY2 pic.twitter.com/HGFcQepgVJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2026



