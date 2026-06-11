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Calciomercato Roma: interesse per Gaetano. Ci sono anche Juve e Atalanta. I bianconeri hanno chiesto informazioni

11/06/2026 alle 13:42.
gaetano-cagliari

Nome nuovo per la trequarti della Roma. Il club capitolino avrebbe mostrato interesse per Gianluca Gaetano. Come riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Roma è sulle tracce di Gaetano ma il club a muoversi con più decisione è la Juventus. Secondo il giornalista, Gaetano è particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti che lo ha già allenato al Napoli. Il club bianconero ha già mosso i primi passi chiedendo delle informazioni. Anche l'Atalanta, inoltre, monitora la situazione legata al classe 2000. Gaetano ha giocato in questa stagione in prestito al Cagliari, il suo cartellino è di proprietà del Napoli.