Calciomercato Roma: il Torino di Petrachi punta Romano

Non solo la Fiorentina, anche il Torino è sulle tracce di Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 si è reso protagonista di una buona seconda parte di stagione in Serie B con la maglia dello Spezia, ma il cartellino è di proprietà della Roma. Il centrocampista è un profilo promettente che ha già esordito con la maglia giallorossa prima di approdare in Liguria nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Come riferito da Sky Sport, anche il club granata del direttore sportivo Gianluca Petrachi segue il giovane talento giallorosso.