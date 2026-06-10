Calciomercato Roma, gli agenti di Ruggeri confermano: "Piace a Roma e Juventus"

La Roma vuole rinforzare la corsia di sinistra e l'obiettivo numero uno sembra essere Matteo Ruggeri. Il laterale, di proprietà dell'Atletico Madrid, ha già lavorato con Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Gli agenti del calciatore, Manuel Montipò e Tullio Tinti, ai microfoni di Sky Sport hanno parlato della situazione riguardante il loro assistito: "L'Atletico è contentissimo di tenerlo ma col calciomercato può succedere di tutto: ha richieste sia in Italia che all'estero". Sull'interesse da parte della Juve: "È un top club e come tale guarda i giocatori forti, potrebbe anche esserci un interessamento...". Inoltre, è stato chiesto anche se ci sia un interesse da parte della Roma: "Lo so io... c'è n'è qualche altra".

(sport.sky.it)

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