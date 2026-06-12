Calciomercato Roma, D’Amico nuovo ds: priorità ai rinnovi di Mancini e Dybala

La Roma ha ufficializzato Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo. E adesso il dirigente ha delle priorità. Secondo quanto riportato dal giornalista sono due: i rinnovi di Gianluca Mancini e Paulo Dybala.

Il difensore aveva trovato un accordo sulla base di 3,5 milioni di euro ma non ha mai messo la firma sul prolungamento del contratto che dovrebbe essere fino al 2030, tre anni in più rispetto all'attuale accordo. La Joya invece sembrava ad un certo punto destinata all'addio, ma Gasperini ha sempre spinto per trattenerlo. E oggi l'entourage del giocatore ha presentato una controproposta al club. Primi giorni quindi subito impegnativi per il nuovo ds.

??❤️ AS Roma confirm Tony d’Amico as new director until June 2028 plus option for further year.



Top priorities: new deals for Mancini and Dybala. pic.twitter.com/rzRrbYlPHC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026



