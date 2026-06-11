Calciomercato Roma: anche il Manchester United sulle tracce di Ndicka

La Roma deve fare i conti con il capitolo plusvalenze e uno dei nomi più gettonati per fare cassa è sicuramente quello di Evan Ndicka. Il centrale ivoriano potrebbe essere sacrificato entro il 30 giugno per ottenere un'importante plusvalenza che sarebbe completa, visto il suo arrivo nella Capitale a parametro zero nel 2023. Ndicka è particolarmente apprezzato in Premier League: non solo Newcastle, Tottenham e Bournemouth seguono il numero 5 giallorosso, perché come riportato dall'edizione odierna del quotidiano anche il Manchester United è sulle tracce del difensore. I Red Devils giocheranno la prossima Champions League e Manchester potrebbe essere una destinazione gradita anche al classe 1998.

(gasport)