Calciomercato Roma: anche il Chelsea sulle tracce di Koné

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere lontano da Roma. Il centrocampista francese, impegnato al Mondiale, non è considerato un incedibile da parte di Gian Piero Gasperini e a fronte di un'offerta importante, che si aggiri intorno ai 50 milioni di euro, il club giallorosso lo lascerebbe andare per fare cassa entro il 30 giugno. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, sul numero 17 della Roma non c'è solo l'Arsenal: anche il Chelsea, infatti, è sulle tracce di Koné. La Roma attende un'offerta concreta.

(corsera)