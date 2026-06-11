Calciomercato Roma: anche il Betis Siviglia pensa a Dovbyk

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. Il centravanti ucraino, dopo una stagione molto complicata, tra il poco spazio concesso da Gasperini e diversi infortuni, si appresta a concludere la sua esperienza con la maglia giallorossa. La Roma aspetta delle offerte e nei giorni scorsi si è registrato l'interesse di Milan e Fiorentina in Italia e Villarreal in Spagna.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, però, c'è un altro club spagnolo sulle tracce di Dovbyk, ovvero il Betis Siviglia. L'ucraino potrebbe tornare nel campionato in cui si è espresso al meglio, nel 2024, infatti, vinse il titolo di capocannoniere de la Liga.

(Il Messaggero)