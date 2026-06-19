Calciomercato Roma: anche i giallorossi in corsa per Castro. Molti club di Premier, la Juve e il Besiktas lo seguono

Son moltissime le pretendenti per Santiago Castro. L'attaccante classe 2005 è un profilo che inevitabilmente piace a diversi club e potrebbe lanciarsi in una nuova esperienza nella prossima stagione, lasciando così il Bologna.
Come riportato dal giornalista Maurizio Russo su X, anche la Roma monitora la situazione dell'attaccante argentino. In Italia si registra l'interesse anche della Juventus. Castro piace tantissimo in Premier League con Nottingham Forest, Chelsea, Crystal Palace e Everton che lo seguono. Inoltre c'è anche la pista Flamengo. L'ultimo club ad aggiungersi alla lista è il Besiktas, con Vincenzo Italiano che gradirebbe l'idea di allenare nuovamente Castro.
#Bologna - Aumenta sempre di più il numero dei club interessati a Santiago #Castro. A #NottinghamForest, #Chelsea, #CrystalPalace, #Roma, #Everton, #Juventus e #Flamengo si aggiunge ora anche il #Besiktas di Vincenzo #Italiano @calciomercatoit pic.twitter.com/s3cGtSxkq8
— Maurizio Russo (@maugirzio_russo) June 19, 2026