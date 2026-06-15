Calciomercato: il Monza corteggia Massara

Frederic Massara cerca una nuova avventura dopo l'interruzione della sua avventura con la Roma. Il direttore sportivo potrebbe approdare nei prossimi giorni in un altro club di Serie A. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, il Monza sta corteggiando Massara e vorrebbe ingaggiarlo. La società biancorosso è alla ricerca di un nuovo dirigente dopo l'addio di Burdisso.