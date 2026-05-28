Gasperini non sarà presente a Pescara per il "Premio Galeone": probabile videocall con Ryan Friedkin e D'Amico. Martedì l'incontro a Torino con il ds

Oggi alle ore 16:30 nella sala consiliare del Comune di Pescara andrà in scena la prima edizione del "Premio Giovanni Galeone" - dedicato all'allenatore scomparso il 2 novembre - e i vincitori sono Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Il tecnico della Roma non sarà presente fisicamente alla cerimonia e - come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano - il motivo è legato al probabile vertice che dovrebbe tenersi (in videoconferenza) nella giornata odierna con il vicepresidente Ryan Friedkin e il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico. Inoltre martedì il tecnico ha incontrato il ds a Torino, il quale gli ha confermato di essersi liberato dall'Atalanta e di essere pronto a lavorare per la Roma.

(corsera)